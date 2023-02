SOS Villages : dans cette commune d'Ille-et-Vilaine, le dernier commerce revit enfin

Virginie Le Faou et son mari Eric Lamarre sont venus d'Alsace pour faire revivre ce bar-restaurant resté fermé pendant cinq mois. Et ce, pour le plus grand plaisir des habitants et de la mairie. "Ça permet de partager le café le matin en passant prendre notre journal. Dans ce village, comme d'autres, on a ce besoin", témoigne Olivier Poste, maire de Mellé.

Rien ne prédestinait le couple à reprendre cette affaire : dans leur vie d'avant, Virginie était conductrice de poids lourd, et Eric était policier. Cette nouvelle aventure, c'est une histoire de coup de cœur. "On a vu la photo sur le site de SOS Villages", explique la commerçante.