SOS Villages : deux commerces sauvés dans la même commune

Les travaux de l'épicerie-restaurant sont presque terminés. Dans un mois, Manon et Mandy ouvrent le petit commerce de leur rêve. Elles recherchaient un coin tranquille et convivial et sont tombées amoureuses de ce petit village de la Vienne. Le couple a tout quitté pour s'installer ici. Elles travaillaient déjà toutes les deux dans la restauration dans le nord du pays. Ici, elles vont proposer un restaurant, une épicerie et même un relais postal. Une excellente nouvelle pour les habitants, sans commerce de ce type depuis six ans.