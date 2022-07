SOS Villages : Isola accueille ses nouveaux boulangers

La gastronomie de l'Alsace et du Midi réunie, c'est toute la magie de SOS Villages. Du pain, des gâteaux, des cafés aussi, c'est une intégration réussie pour le plus grand plaisir des habitants déjà conquis. "Des jeunes qui s'installent, ça fait vraiment plaisir", exprime une habitante. C'est un plaisir partagé, et une boulangerie sauvée. L'avenir s'annonce radieux pour les nouveaux propriétaires des lieux.