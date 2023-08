VIDÉO - SOS Villages : la renaissance du seul hôtel/restaurant de Manderen, neuf ans après sa fermeture

Un sacré pari, le Relais ayant été laissé à l'abandon durant ces neuf dernières années. Formée à l’hôtellerie avant d’exercer d’autres métiers, Marie a toujours rêvé d’avoir son hôtel bar restaurant. "Je suis allée voir sur le site SOS Villages pour voir de quoi il s'agissait. Je suis venue une fois, deux fois, et puis c'était foutu... Il fallait y arriver !", raconte-t-elle dans le reportage en tête de cet article. Et trois mois après l'ouverture, le pari semble gagné, notamment grâce aux habitants du pays de Manderen, heureux de retrouver un lieu convivial près de chez eux. "C'est bien d'avoir des produits locaux, ça fait vivre tout le monde et en plus c'est bon", se réjouit une cliente.