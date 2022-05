SOS Villages : la reprise réussie d'un restaurant en Gironde

Éric arrive directement des vignes pour une petite pause déjeuner avec sa femme. Sans restaurant, il n'y avait plus de lieu pour se retrouver entre voisins ou amis. Un plaisir partagé, le couple s'est tout de suite senti adopté par les habitants du village. Pour les plus motivés, Loïc et Laurine proposent des soirées karaokés certains vendredis soir afin de faire chanter Budos jusqu'au bout de la nuit.