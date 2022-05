SOS Villages" : Massat a trouvé son nouveau boucher

Pari réussi, la boucherie ne désemplit pas. Elle a pourtant failli fermer définitivement. "Ça a été repris avec plus de fraîcheur, de jeunesse et de nouveauté. Sébastien et Roxane sont des amours" ; "Ils sont contents de bosser. La qualité est super. Ils sourient", lancent des clientes. Le couple s'est rapidement senti à l'aise. Dans l'arrière-cuisine, Roxane Antunes prépare les plats traiteurs.