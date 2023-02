SOS Villages : qui rachètera le bar de La Rochefoucauld ?

Le couple de propriétaires a beaucoup travaillé toute sa vie. Et il est temps de ralentir la cadence. Leur affaire est une belle opportunité. De plus, le village de La Rochefoucauld attire de nombreux touristes à la belle saison et offre un cadre de vie très agréable. "Un petit coin de Charente plein d'histoires et un climat plutôt sympa", affirme une habitante.