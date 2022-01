SOS Villages : Sardent a retrouvé un médecin

Le nouveau médecin de la commune a choisi la Creuse parmi d'autres destinations pour pouvoir exercer comme médecin de campagne. Une installation qui répondait à un besoin. Les patients n'hésitent pas à venir d'un peu plus loin. À Sardent, c'est grâce à l'annonce passée par le maire de la commune sur SOS Villages que l'installation a pu se faire et grâce au projet de futur cabinet médical dans l'ancienne poste avec plusieurs services. Une éclaircie de plus dans un village qui comptait déjà une école et plusieurs commerces.