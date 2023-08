VIDÉO - SOS Villages : un couple de Nantais perpétue la tradition du vivier de Carantec

Le coup de main, Romain et Sandra l'ont vite intégré. Le contact avec la clientèle exigeante de Carantec (Finistère), aussi. Pourtant, il y a encore deux ans, ce couple vivait en région nantaise, à 300 km de là, et travaillait dans le transport logistique. Le déclic, ils l'ont eu devant leur télévision. "J'étais chez moi (...)", témoigne Romain, "à regarder le JT du 13 heures. On voulait changer de vie, être dans un cadre apaisant et reposant". Le jeune homme gardait un souvenir ému de ses vacances d'enfance à Carantec, et a rapidement convaincu sa compagne.