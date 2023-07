SOS Villages : un jeune couple a repris un bar-restaurant dans le Doubs

Le couple a repris ce bar de Longevelle-sur-Doubs il y a plus de deux mois malgré la pandémie. L'activité repose pour le moment sur la vente à emporter et les plats en livraison avec une trentaine de commandes par jour. "C'est très important les petits commerces et toute la convivialité des gens pour un petit village comme nous", affirme un client. Même Pierre-Aimé Girardot, maire du village, soutient le commerce en passant commande. Il affirme n'avoir reçu que de bons échos, même venant de l'extérieur de la commune.