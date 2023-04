SOS Villages : de belles balades en 2CV dans le Vaucluse

Depuis huit ans, les touristes se pressent dans le garage. Le temps de prendre en main un moteur un peu capricieux et c'est parti pour une balade à travers les vignobles, les oliviers, ainsi que les petits villages du Vaucluse. Vitesse de pointe à 50 km/h, bruit de moteur très assourdissant, toit décapotable... le couple, que nous interrogeons dans le sujet ci-dessus, est sous le charme. Avis au futur acquéreur, ce passionné de 2CV est prêt à vous former et à vous accompagner aussi longtemps que nécessaire.