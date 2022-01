Strasbourg : des panneaux accusés de tromper les automobilistes

Car évidemment, cette portion d'autoroute est payante. Elle est même la deuxième la plus chère de l'Hexagone, entre deux à cinq euros, en fonction des horaires et de votre véhicule. À Strasbourg, une association se mobilise pour que de nouveaux indicateurs soient installés. Plus de 8 000 pétitionnaires sur Internet. Pour eux, si des locaux ne se font plus avoir, ce n'est pas le cas pour les touristes. La collectivité européenne d'Alsace se dit favorable à une modification, la préfecture temporise et le ministère des Transports réfléchit. Cela pourra durer.