VIDÉO - "C'est formidable" : sur une plage normande, une course hippique devenue mythique

Plus tôt dans la journée, les bénévoles ont attendu le dernier moment pour tout installer. 1200 mètres de piste sont à tracer et 250 piquets à planter. Quand la mer descend, les tracteurs avancent. Une heure avant la première course, plus une minute à perdre. Place à présent aux chevaux. Ils doivent s'approprier l'espace. Le sol est humide, et s'enfonce même parfois sous les sabots. Le top départ est lancé, la compétition peut commencer. Tout l'après-midi, sept courses s'enchaînent, uniquement du trot, comme le veut la tradition.