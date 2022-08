Sur la route du GR10 : au plus près des sommets des Pyrénées

Nous vous invitons dans une balade dans les Pyrénées à pied. Le long des cascades pour remonter jusqu'à 2 734 mètres d'altitude. Une aventure extraordinaire, mais exigeante sur le plan physique. Alors, pour recharger les batteries, il est possible de faire une étape insolite, comme une sieste sur des ruches d'abeilles. Une expérience déroutante que nos équipes ont vécue.



