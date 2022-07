Sur la trace de la bête du Gévaudan

Notre découverte du parc continue, impossible de déambuler sans penser à la bête du Gévaudan. Une bête féroce et mystérieuse qui a attaqué dans la région une centaine de personnes il y a plus de deux siècles. Pour les loups, c’est l’heure du goûter, nous les laissons pour découvrir d’autres animaux bien plus petits cette fois. Nous rencontrons d’autres animaux emblématiques de la Lozère, les rapaces. La journée touche à sa fin. Avant de quitter le parc, nous avons vu les louveteaux qui sortent de leur sieste.