Tannerie végétale : un savoir-faire naturel

Dans le Périgord vert, il ne reste plus qu'elle. Fondée en 1903, la tannerie de Saint-Pardoux-la-Rivière est la dernière de Dordogne. Ici, on travaille des tanins végétaux comme autrefois. "En tannant les cuirs, on les rend éternels", lance Marek Sus. D'origine polonaise, ce dernier a repris la tannerie alors qu'elle était en liquidation judiciaire, il y a plus de 30 ans. Les savoir-faire d'antan sont sauvés.