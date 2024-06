Dans le Gard, un pilote d'ULM a réussi un atterrissage hors norme. À cause d'un problème de moteur, Laurent Marongin a dû se poser en urgence sur l'autoroute A9, près de Nîmes. Il témoigne, ce mercredi 26 juin, auprès de TF1.

Ce mardi 25 juin, vers 10 heures, les automobilistes circulant sur l’autoroute A9, à proximité de la sortie n°24 Nîmes Est-Marguerittes, ont eu la surprise d’être dépassé par un engin qu’ils n’ont pas vu venir dans leurs rétroviseurs. Et pour cause : il s’agissait d’un aéronef ULM (ultra léger motorisé) ayant dû atterrir en urgence sur la chaussée, au milieu des voitures. Mission accomplie sans causer d’accident, ni de victime, ni même le moindre dégât.

Capture d'écran TF1

Quelque 24 heures plus tard, Laurent Marongin, le pilote ayant réussi ce tour de force, peine encore à mesurer ce qu’il a vécu. "Passé le coup de tension de l’événement, j’étais encore plus tendu après… En fait, j’aurais pu prendre des décisions pires. Parce qu’il y a des gens à qui c’est arrivé, et pour qui ça s’est beaucoup moins bien fini", rembobine-t-il devant la caméra de TF1, dans le reportage du JT de 13H diffusé ce mercredi 26 juin, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Des pompiers impressionnés

Laurent Marongin effectue alors un vol avec un client, pour un baptême de l’air autour du Pont du Gard. Très vite, le moteur surchauffe. Alors le pilote décide de faire demi-tour, mais il faudrait deux bonnes minutes pour atteindre la piste de l’aérodrome d'où il avait décollé. Trop long. Trop risqué. La deux fois deux voies devient sa seule option. Il prend la même allure que les véhicules au sol, pour éviter toute collision. "J’ai un passager à bord, j’en suis responsable, c’est normal. Donc forcément, mon premier objectif, c’est de ne pas le blesser, ou pire. Je ne veux pas non plus blesser quelqu’un au sol. Et puis je veux quand même éviter de me faire mal", explique aujourd’hui le pilote.

Capture d'écran TF1

Son sang-froid a surpris les pompiers au Centre d'appel d'urgence de Nîmes. "Potentiellement, on partait sur quelque chose de très grave, avec des risques pour les véhicules qui circulent. Mais assez vite, on a eu le pilote en ligne qui nous a précisé l’état de la situation, avec beaucoup de calme, ce qui nous a permis de faire un petit peu descendre le pression", félicite, à notre micro, le capitaine Cécile Dusserre, officier CODIS du Service départemental d’incendie et de secours du Gard (SDIS 30).

Féru d'aviation depuis l’adolescence, Laurent Marongin a pu éviter une issue fatale grâce à ses nombreuses heures de vol et à un entraînement dédié aux pannes. "La panne moteur arrive aujourd’hui très rarement et en plus les appareils planent bien. Ce qui est exceptionnel, c'est le fait que Laurent ait trouvé le bon endroit pour se poser", salue Willem Vlugt, son pilote instructeur. Des pannes rares, mais très risquées : en France, en 2022, 32 accidents mortels en ULM ont été recensés.