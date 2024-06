Après une catastrophe naturelle, des démarcheurs abusifs profitent souvent de la détresse des victimes en proposant leurs services pour réparer les dégâts. C'est ce qui semble être arrivé après le déluge de grêle tombé sur Naujac-sur-Mer, en Gironde.

En novembre dernier, après le passage de la tempête Ciarán en Bretagne, la gendarmerie du Finistère avait alerté les victimes sur le risque de devenir les cibles de démarchages abusifs. "Le scénario est toujours le même, expliquait l'article que nous avions alors publié sur ce phénomène : moyennant un paiement en cash, des individus saisissent l’opportunité des dégâts pour s’improviser couvreurs ou élagueurs, proposant leurs services afin de consolider les toitures, dégager des arbres et remettre d’aplomb des clôtures couchées par le vent".

Notre équipe avait rencontré une femme qui en avait fait les frais, payant une somme exorbitante pour une remise en état rapide de son toit, 900 euros pour une heure de travail. Une mésaventure similaire semble être arrivée à l'homme qui témoigne à la fin du reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, consacré aux dégâts causés par l'impressionnant déluge de grêle tombé cette semaine sur la commune de Naujac-sur Mer, en Gironde.

"J'étais paniqué avec la flotte et tout ça"

Pare-brises cassés, tôle déformée... Notre reportage explique que les garagistes sont débordés après ce violent épisode orageux, mais aussi les agriculteurs, comme cet arboriculteur dont la serre a été dévastée. Et il montre que la situation peut s'avérer encore plus compliquée lorsque des escrocs profitent de ces moments de tristesse, en se rendant avec deux gendarmes chez un habitant de la commune sinistrée.

L'homme a été abusé mardi et a perdu 2800 euros pour le changement d'une vingtaine de tuiles. "J'étais paniqué avec la flotte et tout ça, ça inondait toute la maison", explique-t-il. "Ils ont abusé un peu de votre faiblesse", commente l'un des deux gendarmes, pas vraiment étonné : "Rien que ce matin, poursuit-il, on a contrôlé trois véhicules qui sont venus pour faire du démarchage, alors que c'est interdit".

Les autorités recommandent de toujours exiger une carte professionnelle et ne jamais payer dans l'urgence après un sinistre.