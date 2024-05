Les intempéries font vivre un cauchemar à une famille d'Irigny, près de Lyon. Depuis un éboulement spectaculaire il y a un mois, leur maison est comme suspendue dans le vide au-dessus d'un trou béant. Le père témoigne de sa détresse face aux caméras de TF1.

Cela fait un mois que la maison de Frédéric à Irigny (Rhône) tient au bord du vide. À l'intérieur, les affaires d'une vie sont piégées. Trop dangereux d'y entrer, l'habitation menace de s'effondrer. "On aimerait bien pouvoir entrer, même en passant par-dessus le mur, pour récupérer nos affaires. Je pense à mes filles, leurs dessins, des choses qui ont beaucoup de valeur sentimentale...", confie le père de famille.

Fin avril, son terrain s'était effondré à cause de pluies torrentielles, formant un trou de cinq mètres de hauteur. Évacués en urgence, après trois semaines d'hôtel, Frédéric et sa famille logent maintenant dans une maison payée par leur assurance. "On a emménagé la semaine dernière, explique le sinistré en y entrant avec notre équipe. On l'a aménagée avec des meubles qu'on a récupérés auprès de nos amis, de gens qui ont spontanément proposé de nous prêter, voire de nous donner des choses". Un semblant de répit, alors que la famille se bat pour être indemnisée. "On n'a aucune information, aucune garantie, aucune certitude. Et encore une fois, on peut tout perdre", se désole Frédéric.

Il attend désormais la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Mais celui-ci pourra-t-il vraiment être décrété ? Le problème, c'est que sa maison est la seule endommagée de toute la commune. "Cela peut effectivement être un champ bloquant pour que le dossier puisse être reconnu en zone de catastrophe naturelle, parce qu'on parle bien d'une reconnaissance à l'échelle d'une commune et non pas d'une habitation", souligne auprès de TF1 Stéphanie Duraffour, porte-parole d'Assurland. Dans le cas présent, la mairie d'Irigny a bien transmis le dossier à la préfecture.

Le problème est connu du quartier et revient à chaque forte pluie. Louis, l'un des voisins de Frédéric, a filmé des images des rues inondées il y a deux ans. "Dès qu'il y a des pluies conséquentes, on est constamment inondés, voire même ce n'est même plus des ruissellements de terrain, c'est carrément des éboulements", assure-t-il. Le nombre de communes qui demandent l'état de catastrophe naturelle ne fait qu'augmenter. En moyenne chaque année, elles sont 8.000 à le faire depuis 2018.