À Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne, une opticienne vient de voir sa boutique attaquée à la voiture-bélier. Impuissante, elle a tout suivi en direct sur son téléphone. La commerçante témoigne auprès de TF1.

La voiture fait exploser la vitrine et pénètre entièrement dans le magasin. À cinq heures du matin, l'application de la vidéosurveillance réveille Christelle Gabaston, opticienne chez "Histoires de lunettes" à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne). Sur son téléphone, elle voit son commerce en train d'être cambriolé et assiste, impuissante, à la scène. En pareil cas, "on respire deux secondes et on appelle le 17 pour leur expliquer qu'il y a un cambriolage en cours dans le magasin", soupire-t-elle dans le reportage du JT de TF1 ci-dessus.

La gendarmerie arrivera trop tard. Les voleurs ont tout d'abord tenté de fracturer la porte d'entrée. "Ils n'ont pas réussi, donc ils ont reculé avec la voiture pour défoncer les poteaux et ensuite défoncer la porte d'entrée", décrit Christelle Gabaston, qui pense que son magasin avait été repéré. En moins de cinq minutes, le rayon lunettes de soleil est vidé.

Les opticiens font partie des commerçants à risque. "Sur des sites internet, on peut revendre des montures assez chères sur des petits tarifs qui peuvent intéresser monsieur et madame tout le monde", souligne la professionnelle. Alors dans cette petite ville, les habitants ne sont pas surpris. "Ça ne m'étonne pas parce qu'elles sont très chères, les lunettes de soleil", estime une passante interrogée par notre équipe. "Avant, c'étaient les bijouteries, avec l'inflation, je peux comprendre l'intérêt pour les lunettes", dit aussi un homme. Mais la méthode intrigue, un casse à la voiture-bélier restant une effraction impressionnante. "Il y a une voiture qui vient et qui démolit tout. C'est tous les frais après qui sont engendrés dans la casse...", déplore une fleuriste.

Le préjudice de notre opticienne est estimé à 10.000 euros pour la marchandise uniquement. Une enquête a été ouverte pour vol aggravé.