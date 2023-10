VIDÉO - "Une réelle insécurité" : la lente reconstruction de la Vésubie, dévastée par la tempête Alex, exaspère les habitants

Des villages défigurés par des pluies torrentielles, dix morts, huit disparus : trois ans après les intempéries qui avaient frappé le 2 octobre 2020 plusieurs vallées des Alpes-Maritimes, occasionnant les dégâts les plus graves en France depuis l'après-Guerre, la reconstruction progresse trop lentement.

Cela fait trois ans que les habitants de ce quartier de Saint-Martin-Vésubie, village ravagé par la tempête Alex et régulièrement pris en tenaille, doivent se contenter d'un passage de fortune. Il y a un mois, un orage l'a à nouveau emporté à la suite des intempéries. "On est resté deux semaines sans accès", témoigne une habitante dans le sujet en tête de cet article. Le pont définitif n'est pas près de voir le jour. C'est ce que vient de découvrir le maire dans un courrier concernant ces travaux urgents. Si la reconstruction d'un nouveau pont a été validée récemment, "elle n'interviendra pas avant trois quatre ans", explique Ivan Mottet, maire du village de Saint-Martin-Vésubie, dans le sujet de TF1.

À cette lourdeur administrative, vient de s'ajouter un autre problème de taille. En mars, une enquête sur les chantiers a été ouverte pour détournement de fonds publics, escroquerie, faux et usage de faux. Des agents de la métropole et des entrepreneurs seraient impliqués. Résultat, les chantiers en cours ont été stoppés net en attendant les conclusions de l'enquête : "S'il y a une enquête en plus, ce seront des mois et des années en plus", se plaint l'édile interrogé.