VIDÉO - Antibes et la Côte d'Azur aux couleurs des bougainvilliers en fleur : "Ça nous ravive le cœur"

Dans les petites rues du Vieil Antibes, il faut ouvrir grand les yeux et se laisser guider par les couleurs pour profiter du spectacle qui se joue en ce moment : la floraison des bougainvilliers et des jasmins. C'est la plus belle des saisons pour les habitants. "Ça nous ravive le cœur et on se dit que l'été est enfin là", "ça fait du bien à tout le monde, ils parfument l'ambiance, ils nous donnent des couleurs et plein d'odeurs", se réjouissent les passants rencontrés par les équipes du 13H de TF1.