VIDÉO - 14-Juillet : bal populaire, feux d'artifice... la fête jusqu'au bout de la nuit en Moselle

Le soleil se couche à peine que la piste de danse est déjà en effervescence. Le bal du 14-Juillet, à Ay-sur-Moselle (Moselle), a rassemblé jeudi soir toutes les générations bien décidées à s’amuser. Pour Romy, ayant tout juste un an, c’est le premier bal. D’autres, comme Francine et Michel, ne les comptent plus. "On fait la fête tous ensemble. Regardez, tout va bien", s'enthousiasme une habitante.