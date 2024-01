VIDÉO - 8000 jouets McDonald's : l'étonnante collection d'un patron de fast-food

C'est l'une des collections les plus surprenantes que l'on peut trouver dans nos régions. Des vitrines remplies des petits cadeaux distribués par la célèbre marque au grand M. Ça devrait rappeler des souvenirs à certains.

Comment ne pas afficher un grand sourire face à ces armoires qui débordent de jouets, une collection à donner le tournis. Nous ne sommes pas dans une chambre d'enfant, mais le bureau de Philippe Fayard, 72 ans, patron de huit restaurants McDonald's. "Je suis resté un grand enfant. Vous savez, on devient adulte quand on est capable de se reconnecter avec son enfance", nous assure-t-il.

Tous ces jeux proviennent du plus célèbre des fast-foods américains. Dans son bureau, 8000 figurines, petites voitures, livres... aucun objet de la marque ne manque depuis 30 ans. Pour accumuler tous ces objets, le chef d'entreprise les récupère directement dans ses restaurants.

Cela fait un demi-siècle que le jouet McDo existe. À table, les enfants s'amusent et les parents se rappellent. La collection de Philippe est une usine à souvenirs. Devant ces armoires, on retourne en enfance. "Les gens qui me rendent visite se souviennent des jouets qui les ont le plus marqués." Le chef d'entreprise ne compte pas conserver sa collection. Quand il partira à la retraite, ses jouets seront donnés à la fondation de la marque au grand M, pour que des enfants malades puissent, eux aussi, se mettre à rêver.