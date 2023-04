VIDÉO - À Brest, la démolition d'une tour d'habitation reportée... à cause des goélands !

On pourrait se croire dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock. À Brest (Finistère), une tour d'habitation désaffectée est devenue le royaume des goélands. L'immeuble devait être démoli ce mois-ci pour un projet de réaménagement, mais plusieurs nids ont été découverts récemment sur le toit. Résultat, la démolition est reportée en septembre.

Une bonne nouvelle pour Julien et Adrien qui habitent le quartier. "Il faut le prendre avec humour et ironie. Des goélands qui font en sorte qu'on est tranquille tout l'été sans travaux. Tant mieux, restez là ! On préfère le cui-cui des goélands que les vroum-vroum des pelleteuses. Merci la nature", se réjouissent-ils.