VIDÉO - À fond la caisse... à savon !

Pour faire une caisse à savon, certains concurrents prennent un kart et enlèvent le moteur. D'autres fabriquent le véhicule le plus aérodynamique possible. Les accros aux sensations fortes, eux, font du side-kart, à deux. Pendant la descente, les pilotes prudents respectent les limitations de vitesse. Les plus téméraires ne freinent presque pas, mais quand la chaussée devient mouillée, la moindre erreur vous envoie dans le décor.