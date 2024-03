VIDÉO - À la chasse aux asperges sauvages dans les garrigues

Dans les garrigues, en région Occitanie, les asperges sauvages viennent de sortir de terre. Leur cueillette doit se faire vite, tant qu'elles sont jeunes et tendres.

Le JT de TF1 vous emmène dans les garrigues, en région Occitanie, où les asperges sont sorties par centaines avec les pluies de ces derniers jours. Les promeneurs partent donc à la chasse aux asperges sauvages. "Si on veut manger quelque chose à midi, ce n'est pas gagné", témoigne l'un d'eux. La première règle, c'est de faire preuve de patience et d'ouvrir l'œil.

Les asperges se cuisent à l'eau ou à la poêle

Il faut aussi choisir les jeunes pousses les plus tendres. Pour les cueillir, il faut juste casser la tige. Grâce aux conseils de Thierry, nous formons, à notre tour, un couple de randonneurs originaires de Dunkerque (Nord).

La compétition est lancée. "Elle est plus observatrice que moi. J'ai un peu de mal", nous explique le randonneur. Et sa compagne de poursuivre : "On ne savait pas à quoi ça ressemblait et j'avoue que c'est une belle découverte. On essaiera ce soir dans l'omelette", confient-ils. Il ne reste plus qu'à les nettoyer et à les faire cuire à l'eau ou à la poêle avant de les déguster.