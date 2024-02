VIDÉO - À la rencontre de Ségolène et Diego, deux ours bruns d'un parc animalier des Pyrénées

Dans le parc animalier de Borce situé en pleine montagne, on accueille essentiellement des animaux sauvages originaires des Pyrénées. Parmi eux, il y a des ours bruns dont le comportement change depuis quelques années. À cause du réchauffement climatique, ils n'arrivent plus à hiberner.

Beaucoup des personnes qui viennent au Parc'Ours de Borce (Pyrénées-Atlantiques) font le déplacement pour observer en particulier deux ours bruns des Pyrénées. Ces grands mammifères s’appellent Ségolène et Diego. "Normalement, là, ils sont censés dormir encore mais on apprécie quand même de les voir", s'enthousiasme un visiteur avec un bébé dans les bras. "C'est assez inouï de pouvoir voir Diego comme ça", précise Balthazar Caron Hans, soigneur et animateur pédagogique.

Effectivement, derrière cette chance, il y a une réalité. Depuis quelques années, le sommeil hivernal des ours sera perturbé. Un responsable pédagogique se charge de l’expliquer au public. "Ça va nous permettre de faire passer des messages importants. Par exemple, avec le réchauffement climatique, on va avoir des problèmes avec nos ours bruns qui ne vont plus hiverner. Et donc, derrière, on va avoir une réduction du nombre de ces ours", explique encore l'animateur.

Adossé au parc national des Pyrénées, à la frontière avec l’Espagne, cet espace de sept hectares abrite essentiellement des animaux de montagne. Une quinzaine d’animaux naissent chaque année dans ce parc animalier.