VIDÉO - Massif de la Chartreuse : des randonneurs privés de montagne

Pour que les tensions s'apaisent, il faut désormais trouver un terrain d'entente. Et c'est le parc naturel régional qui doit assurer la médiation. "On travaille toujours pour justement que tout le monde puisse discuter et trouver les bons arrangements pour que, encore une fois, la randonnée soit possible", explique Dominique Escaron, le président du Parc naturel régional de Chartreuse. Les randonneurs espèrent maintenant une conciliation rapide et amiable.