VIDÉO - Alpes-Maritimes : voyage au paradis des agrumes

Outre le citron de Menton, un autre agrume est cultivé dans les Alpes-Maritimes. Le JT de TF1 vous emmène sur place.

Le geste est précis, réfléchi, aucune branche n'est coupée au hasard. Hervé Inaudi est un jardinier heureux. Il est le gardien de la Casetta, la pépinière de Menton (Alpes-Maritimes), perchée sur les hauteurs. Un décor de rêve pour une collection unique.

Le citron de Menton reste la star

À côté des oranges amers qui donnent d'excellentes confitures, les plus méconnus, pomelos de sochi ou encore ce curieux tangelolo, sorte de mandarine originaire d'Amérique. Plus d'une centaine de variétés d'agrumes y sont cultivés dans le seul but de les préserver et de les faire découvrir aux visiteurs. Le fameux citron de Menton reste la star incontestée de ces lieux. Sa particularité est qu'il n'est pas traité. Dès lors, tout se mange, même la peau.

Ces agrumes venus des quatre coins du monde ont trouvé à Menton une terre d'adoption idéale grâce à un microclimat particulièrement doux. Même en plein hiver, le jardin rayonne et les visiteurs n'ont pas l'air d'être pressés d'en repartir. Un petit paradis coloré et acidulé où le soleil de la Côte d'Azur semble être à portée de main.