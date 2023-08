VIDÉO - Grêle : un garage éphémère pour réparer au plus vite

Depuis deux semaines, experts et carrossiers sont saturés. Pour faire face à la demande, ils ont ouvert un garage éphémère sous un chapiteau et reçoivent chaque jour plus de 30 sinistrés : "Ça permet une grosse réactivité, avec des créneaux de réparations dans les trois semaines." Sans ce dispositif, les particuliers devraient attendre plus de trois mois pour obtenir un rendez-vous.