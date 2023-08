VIDÉO - "Bienvenue chez moi" : quand un Breton découvre la montagne

Tôt le matin, nous transformons ensuite notre Breton en alpagiste, pour la traite des chèvres. Mais il y a plus dur encore, en faire tout un fromage. Nous terminons par le parapente, car la bataille finale se gagne par les airs. Et une fois en hauteur, c'est le septième ciel : le plus beau bureau et la meilleure destination pour les vacances. Les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.