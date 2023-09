VIDÉO - Bière : la récolte du Houblon pétille cette année

Cette saison s'annonce fructueuse. Il faut d'abord arracher les lianes, puis les accrocher à une machine qui sépare les fleurs. Plus de fleurs, et donc, plus de cette substance essentielle. "On enlève les feuilles et on voit très bien la poussière jaune qui est à l'intérieur. C'est elle qui va donner l'amertume et qui va aider la conservation de la bière", explique Thierry.