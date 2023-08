VIDÉO - Bonbons, chaussettes... Ces vacanciers ont choisi de visiter des usines

À La Bresse, dans les Vosges, on se croirait à l'ouverture d'un parc d'attractions mais nous sommes dans une usine de bonbons. Ici, les machines vrombissent, car tous les jours, près de 500 vacanciers se passionnent pour la fabrication de confiseries. "On ne savait pas quoi faire dans la région, on est en vacances pour quelques jours. Du coup on en a profité", explique un homme dans le reportage de TF1 visible en tête de cet article.

En pleine confection de bonbons, un artisan commente en direct sa recette. Et son savoir-faire impressionne. "Toute cette technicité est ancestrale, ça date de plusieurs dizaines d'années", savoure un autre touriste.