Bouches-du-Rhône : après un demi-siècle à la Poste, le facteur de Rognac prend sa retraite

Ce mardi matin, Paul Navarro va faire sa dernière tournée. Il est le facteur le plus ancien de France et ici, au centre de tri de Rognac (Bouches-du-Rhône), il est plus qu'un collègue, un ami même. "C'est quelqu'un de très serviable, de très gentil pour lequel j'ai beaucoup d'affection, il le sait", confie une collègue.