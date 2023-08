VIDÉO - Brest : plongée au cœur d'Océanopolis, au plus près des animaux aquatiques

S'immerger dans un autre monde, celui de l'océan. C'est l'activité du jour pour Élodie, Jessy et leurs enfants. Cette famille venue d'Angers (Maine-et-Loire) est impressionnée par les poissons de l'aquarium Océanopolis de Brest (Finistère). "J'aime bien ce poisson. Et ce poisson-là", nous montre une des petites filles de la famille en pointant un napoléon, le plus grand poisson osseux des récifs coralliens. "On rencontre différentes espèces, et c'est vrai que très apaisant. C'est agréable de voir toutes ces couleurs. On est assez ravis", abonde la maman.