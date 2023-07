VIDÉO - Breton ou normand ? La querelle sur le Mont-Saint-Michel relancée

C'est un débat très ancien, qui ressurgit régulièrement. Le Mont-Saint-Michel est-il normand ou breton ? Cette fois, c'est le Conseil européen qui a relancé la polémique, en l'associant à la Bretagne dans une publication sur les réseaux sociaux. N'en déplaise aux Bretons, l'îlot rocheux est bien situé dans l'arrondissement d'Avranches, dans le département de la Manche, c'est-à-dire... en Normandie.

Mais quand on pose la question sur place, les avis divergent. Les Bretons rencontrés par notre équipe le revendiquent, et les Normands aussi. Quant aux touristes, ils hésitent et préfèrent ne vexer personne. "Demandez aux locaux, je ne sais pas s'ils vont être d'accord avec ça", suggère une dame à propos de la publication litigieuse de Bruxelles.