Budgets participatifs : de plus en plus de communes s'y mettent

Des villes ou des villages consacrent une partie de leurs dépenses à des projets proposés par des habitants. C'est ce qu'on appelle les budgets participatifs. Le concept, apparu il y a une dizaine d'années, a connu un franc succès depuis.

Lucas Michanol et ses amis n'ont pas peur des efforts. Cette aire de musculation que l'on voit dans le reportage en tête de cet article, ils l'ont obtenue en préparant un dossier pour le budget participatif de la ville de Montigny-lès-Metz (Moselle). Le principe est que les citoyens proposent une idée que la mairie va ensuite financer. Il n'y a pas besoin de passer par des associations. "C'est sûr que ça peut intéresser plus de jeunes à la politique", estime un utilisateur de l'aire sportive.

Depuis dix ans, les budgets participatifs sont de plus en plus nombreux dans les petites villes. Fontaine à eau pour 10.000 euros ou encore, 20.000 euros pour éclairer un tunnel... Avant d'être réalisées, les idées sont soumises au vote des habitants. Mais d'abord, l'équipe municipale fait le tri parmi les dizaines de projets déposés. "Je trouve que les habitants sont raisonnables et vivent avec leur temps, observe Laurent Garcia, maire (MoDem) de Laxou (Meurthe-et-Moselle). L'argent étant le nerf de la guerre, tout n'est pas possible."

Certaines propositions surprenantes se concrétisent quand même, comme l'installation d'un mur d'escalade lumineux dans la Meuse ou l'achat d'échasse pour un groupe folklorique dans les Landes. En dix ans, 100 millions d'euros ont été dépensés dans le pays via les budgets participatifs. À Laxou, les panneaux urbains présentant les quartiers ont notamment été préparés par des passionnés d'histoire, pour un montant de 10.000 euros.