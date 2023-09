VIDÉO - Charentaises, porcelaine de Limoges... bientôt un label européen pour mieux les protéger

Une fierté, d’autant plus qu’elle sera bientôt reconnue partout en Europe. C'est une très bonne nouvelle pour l’entreprise, confrontée depuis des années à des contrefaçons vendues deux fois moins cher. "Ce produit peut être fabriqué dans des zones comme le Portugal ou l'Espagne mais il peut venir aussi de l'Inde ou de Chine. Sur le coup, on pense faire un bon achat et au bout de deux ou trois lavages, vous allez avoir des trous, vous allez avoir un torchon ou une nappe qui va perdre ses couleurs", prévient Benjamin Moutet, président de "Tissage Moutet". Un manque à gagner, selon lui, d'un million d'euros par an. Et il n'est pas le seul.