Charente-Maritime : ce magasin pas comme les autres a été repris grâce à "SOS Villages"

Grâce à une annonce parue sur le site de l'opération de TF1 "SOS Villages", le couple a fait l’acquisition de cet espace terre-mer situé sur le port. "Pendant le Covid, on s'est retrouvé tous les deux, on a réfléchi et Grâce à SOS Villages, on a trouvé ce magasin. C’est notre petit bébé", confie Christine depuis sa boutique de souvenirs.

Une reprise réussie, pour la plus grande joie des habitués. Pour les commerçants du port, l’arrivée du couple contribue à la bonne santé économique de la côte. Et ce n’est pas près de s’arrêter. Le Bazar de la Mer est ouvert six jours sur sept, et les cours de navigation vont s’enchaîner tout l’été.