VIDÉO - "C'est collector" : Montcul, Poil... Ces panneaux de village très convoités par les voleurs

Une mauvaise surprise attend le maire (SE) de Colombier-Saugnieu (Rhône). Arrivé à l'entrée de sa commune, Pierre Marmonier ne peut que constater l'absence d'un écriteau bien spécial. "On nous a encore piqué le panneau du hameau de Montcul", s'écrit-il. Mais l'édile ne perd pas pour autant son sens de l'humour. "C'est toujours Montcul, mais ça ne l'est plus", glisse-t-il avec un sourire.

Rattaché à la commune de Colombier-Saugnieu, Montcul est un hameau de 900 habitants dont le nom suscite visiblement des convoitises : c'est au moins la centième fois que le panneau du hameau est subtilisé.