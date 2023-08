VIDÉO - Conviviale, économique... La recette d'une bonne ratatouille

Ensuite, dans un fait-tout, Josette cuit les oignons et les tomates pour le jus et rajoute les légumes déjà saisis. "Et du laurier !", précise-t-elle. Pendant 45 minutes de cuisson, les légumes vont ainsi s'imprégner de saveurs.

La ratatouille est un plat sain et plein de vitamines qui fait du bien lors des grandes chaleurs de l'été. Et pour Josette, il est encore meilleur mijoté à nouveau le lendemain. Mais seulement s'il en reste !