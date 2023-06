VIDÉO - Corrèze : jadis plus beau village de France, Collonges refuse de devenir "un musée"

Collonges-la-Rouge (Corrèze), élu plus beau village de France il y a 41 ans, subirait-il la rançon de la gloire ? Sur deux kilomètres carrés, il accueille chaque plusieurs centaines de milliers de visiteurs désireux de découvrir l'une des plus belles communes de l'Hexagone. Mais ces vagues de visiteurs entrainent la création de nombreux commerces touristiques : une dizaine de restaurants, des boutiques de produits locaux, mais aussi de souvenirs. Et pour ce faire, de nombreux logements sont rachetés.

Ce que nous montre, en plein cœur du village, le maire de Collonges : "Cette maison était une maison d'habitation et elle a été vendue. Il y aura donc un, deux, trois commerces qui seront installés ici", explique Michel Charlot. Dès lors, impossible pour une famille ordinaire de rivaliser avec des investisseurs et de devenir propriétaire.