VIDÉO - Côtes-d'Armor : sauvetage extraordinaire de dauphins piégés par la marée

Ce jeudi 20 juillet, sur la plage de Plévenon, près du Cap Fréhel (Côtes-d'Armor), des touristes sont impuissants face au spectacle qui s'offre à eux : une dizaine de dauphins sont piégés par la marée basse. L'image est rare et interroge encore aujourd'hui. "Ils ne bougent plus, ils sont sur le sable, ils se retournent. Il y en a qui se mettent à crier, c'est impressionnant et prenant parce que vous voyez bien que ça ne va pas", raconte un retraité dans le reportage de TF1 en tête de cet article.