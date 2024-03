VIDÉO - Nord : cet immense entrepôt est une braderie permanente

Toute l'année, à Cysoing (Nord), une entreprise met à disposition des stands à louer dans un entrepôt. Un concept qui satisfait apparemment tout le monde. Le JT de TF1 est allé voir sur place.

À Cysoing, dans le Nord, Bernard vient d’acheter un bureau d’occasion pour 80 euros. "Tout à fait raisonnable et ça va lui donner une seconde, une troisième vie", se réjouit-il face à la caméra du JT de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article. Sa trouvaille ne provient pourtant pas d'un magasin d'ameublement, mais d'un vide-grenier permanent. Il s'agit d'un entrepôt couvert aux airs de caverne d'Alibaba, 700 mètres carrés de vêtements et de décorations à petit prix, des vélos à 20 euros, ou encore une cocotte-minute en parfait état.

L'entreprise qui loue les stands récupère 30% des ventes

Ici, chaque stand est loué par un particulier. José a payé 30 euros pour trois semaines d'exposition. Il fixe lui-même le montant de ses objets. "On n'a pas la place, donc plutôt que de louer un box ou de mettre ça dans un grenier ou de les jeter, parce que c'est ce qui peut arriver, on a trouvé cette adresse ici", explique-t-il.

L'entreprise récupère 30% des ventes de chaque stand. Et ici, comme dans une vraie braderie, on peut négocier. Si tous les objets d'un stand ne sont pas vendus après plusieurs semaines, ils peuvent être donnés à l'entreprise qui les revendra à des prix encore plus bas.