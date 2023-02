VIDÉO - Dans ma rue : où sont passés les commerces de centre-ville ?

En descendant la rue Hergé, la plus grande artère commerçante d'Angoulême, on constate que plus d'une dizaine de magasins ont fermé récemment. Et leurs pas-de-porte semblent ne pas trouver d'acquéreurs. Prêt-à-porter, cosmétiques, aucun secteur n'est épargné.

Un couple rencontré par notre équipe n'était pas revenu dans cette rue depuis plusieurs années, et en a le souffle coupé. "On voit une rue quasiment déserte, morte, et effectivement, pas mal de commerces ont mis la clé sous la porte", explique l'homme dans le reportage de TF1 ci-dessus, "quand on vivait ici, il y avait plus de vie".