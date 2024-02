VIDÉO - Comment la ville des Sables-d'Olonne s'adapte à la hausse de sa population

Quand des cités balnéaires deviennent des villes à l'année, avec toujours davantage d'habitants qui s'installent hors saison, la situation devient problématique. Cela demande de l'adaptation en termes de santé, de sécurité, de transport et de logement. Exemple aux Sables d'Olonne, où les journalistes de TF1 se sont rendus.

Depuis la crise sanitaire, qui s’est soldée par une ruée vers le littoral, la commune des Sables-d’Olonne (Vendée) connaît une croissance démographique exponentielle. Conséquence, pour Laurent, gérant d'un restaurant : plus question de fermer boutique hors saison. "On est arrivé en 2021 à 4, maintenant, on est 11, c'est qu'il y a une réelle demande à l'année", explique-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Ce vendredi midi, son restaurant compte 108 couverts, alors que l'hiver bat son plein. "On voit qu'il y a plus de monde partout toute la journée. Ce qui n'était pas le cas auparavant, beaucoup moins. Je pense que la population a énormément augmenté", confirme un habitué.

On freine le développement pour rechercher l'équilibre entre la vocation touristique de la ville et sa vocation de vie à l'année. Yannick Moreau, maire de la ville

Le nombre d'habitants des Sables-d’Olonne ne cesse en effet d'augmenter. La ville accueille en moyenne 960 nouveaux habitants par an. À tel point qu'il n'y a plus assez de logements disponibles. Par conséquent, certaines entreprises ont des difficultés à recruter. "Du logement pour venir y passer trois semaines au mois de juillet, alors ça, il y en a pléthore. C'est la problématique. Et aujourd'hui, quand on recrute des gens, c'est pour douze mois sur douze", admet Gilles Wagner, PDG de Privilège Marine, une société de fabrication de bateaux. Il espère cinquante embauches en 2024.

De son côté, la mairie prévoit la création de 500 nouveaux logements abordables dans les cinq ans. Elle tente aussi d'inciter les propriétaires de résidences secondaires à louer leurs biens à l'année, plutôt qu'en courte durée. "Pendant très longtemps, les villes, comme les Sables-d'Olonne, voulaient accélérer le développement, accélérer la croissance, accueillir toujours plus. Nous, on fait l'inverse. On freine le développement pour rechercher l'équilibre entre la vocation touristique d'une ville comme les Sables-d'Olonne et sa vocation de vie à l'année", souligne son maire, Yannick Moreau.

Les services de santé doivent aussi suivre le rythme. Une maison médicale a ouvert ses portes il y a trois mois, pour un investissement communal de 800.000 euros. Et le docteur Frédéric Zbar ne manque jamais de patients. "Jamais. Mon activité professionnelle, elle est débordante", dit-il. L'établissement compte cinq cabinets, dont deux pour l'instant inoccupés, faute de médecins. "Avec tous les gens qui arrivent pour emménager aux Sables, on est actuellement difficilement en mesure de les accueillir et de les prendre en charge. Par contre, ça ira beaucoup mieux quand on aura deux médecins dans les deux bureaux qui sont vides", ajoute-t-il.

Les défis sont nombreux pour les villes balnéaires en pleine croissance. Parmi eux, il y a aussi la sécurité des habitants. La mairie des Sables-d’Olonne a doublé ses effectifs de police sur ces trois dernières années.