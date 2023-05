Déserts médicaux : quand les communes se font la guerre pour attirer les médecins

Breuillet, petite commune de 3000 habitants en Charente-Maritime, n'a plus de médecin généraliste et le vide se fait ressentir au pôle santé du village. La médecin a quitté la commune l'été dernier, pour rejoindre le village voisin. Elle s'était engagée à rester cinq ans. Elle n'est restée que deux ans et son départ a toujours du mal à passer.