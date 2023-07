VIDÉO - "Je suis perdue" : ce village est privé d'Internet depuis 3 semaines après un vol de cuivre

C'est une situation ubuesque que vivent les habitants de Flesselles (Somme). Depuis trois semaines, ils sont privés de tout moyen de communication. Pour certains, le temps commence à devenir long, comme pour Jeannine Philippon, une retraitée qui n'a plus de téléphone, ni de connexion internet. "Alors moi sans téléphone, je suis perdue parce que c'est mon sauveur. Si je m'ennuie, j'envoie un petit coup de téléphone à ma fille, à mon fils, mes petits enfants", explique-t-elle dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

À 93 ans, Jeanine vit seule. Et pour elle, cette situation ne peut plus durer. Car même si son collier de télé-alarme ne la quitte jamais, il ne fonctionne pas non plus. "J'ai dit au téléphone à Orange : 'si j'ai un malaise, mes enfants vont me trouver morte'. Et j'ai ajouté, parce que moi, je suis encore assez marrante : 'vous paierez mes obsèques'", lance-t-elle avec ironie.