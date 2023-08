VIDÉO - Haute-Loire : le vélo redonne vie aux voies ferrées abandonnées

Depuis une même gare, vous pouvez vous déplacer d'une façon un peu plus conventionnelle. On n'a plus de trace de la moindre voie ferrée, tous les rails ont été recouverts de goudron. Une voie verte, la Via Fluvia a plus de 80 kilomètres de long. La construction sur une ancienne ligne ferroviaire permet de réduire les coûts : 100.000 euros par kilomètre, contre deux fois plus pour une piste cyclable traditionnelle.